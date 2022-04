Lo schiaffo di un sindaco ai bambini ucraini: pagano la retta più alta a scuola

Sui profughi dall'Ucraina scoppia il caso di Vigevano, comune della Lomellina ai confini con la città metropolitana di Milano. A Vigevano sono arrivati otto bambini dal paese in guerra e sono stati inseriti nelle scuole cittadine, ma l'amministrazione comunale intende applicare il regolamento sulle mense che prevede il pagamento della retta più alta se non si è in grado di dimostrare, con documentazione Isee, di avere diritto ad una tariffa ribassata. E' appena il caso di ricordare che questi regolamenti prevedono la necessità di certificare anche le proprietà all'estero.

Critiche anche dalla maggioranza

Per il momento l'amministrazione di Vigevano, guidata dal sindaco della Lega Andrea Ceffa, non intende derogare nemmeno per otto bambini profughi di guerra. La notizia ha provocato sdegno su più fronti. Perfino un gruppo di maggioranza (Alleanza Tricolore, formato da un ex avversario di Ceffa e da due ex consigliere di Fratelli d'Italia) è intervenuto dalla parte dei bambini profughi. I tre consiglieri hanno dichiarato che, "posto che stiamo parlando di famiglie che scappano da una guerra", saranno disposti "a sostenere con proprie risorse economiche il costo della mensa degli attuali otto bambini ucraini presenti nella nostra città sino al termine dell'anno scolastico in corso".

La lettera a Fontana

E il caso è finito anche in regione Lombardia. Lo ha portato Giuseppe Villani, consigliere regionale del Pd, con una lettera indirizzata ad Attilio Fontana, presidente della regione, e Alessandra Locatelli, assessora alla solidarietà sociale. Villani ha chiesto ai due una "presa di posizione" verso il comune di Vigevano e "soprattutto una vigilanza di regione Lombardia" affinché non si ripetano casi del genere, "che vanificano il grande impegno e il prodigarsi della giunta regionale stessa, degli amministratori e del volontariato" nell'accoglienza degli ucraini che scappano dalla guerra, che sono donne e bambini.

"A questi bambini devono essere dati i pasti caldi subito, senza attendere la solidarietà di associazioni e cittadini. Quell'aiuto può servire loro per altro, visto che hanno perso tutto e hanno bisogno di ogni cosa", conclude Villani ricordando che altre amministrazioni comunali, anche di centrodestra, stanno facendo invece la loro parte.