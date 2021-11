Bambino di 10 anni senza green pass lasciato fuori dalla biblioteca

Nelle aule studio della biblioteca civica di Bresso, comune a Nord di Milano, è stato vietato l'ingresso di un bambino di 10 anni che non aveva il green pass. A denunciare l'accaduto è stata la mamma del bimbo su Facebook e la notizia è divevanta un caso.

"Stamattina - ha scritto il 30 ottobre la donna - mio figlio di 10 anni si è recato presso la biblioteca di Bresso per poter fare i suoi compiti ed è stato mandato via perché non ha il green pass. Cosa assurda. Abbiamo risposto che è normale che non lo abbia data la sua età ma hanno detto che hanno queste disposizioni. Ma sindaco Simone Cari può gentilmente darmi delucidazioni in merito? Non mi sembrano giuste regole, grazie".

Il post della madre del bambino ha avuto moltissima visibilità. Dopo il suo messaggio è stato il primo cittadino in persona, taggato dalla donna stessa nella segnalazione, a rispondere con un messaggio. "Buonasera, se mi indicate la prenotazione che avevate mi informo con i bibliotecari sul perché non siano entrati". Al primo cittadino si è aggiunto l'assessore comunale alla Cultura Adriano Redaelli che ha chiesto al dirigente del servizio una relazione scritta su quanto accaduto.

"Ho chiesto al dirigente del servizio una relazione scritta su quanto accaduto in mattinata. Acclarati i fatti sarà mia premura portarli alla conoscenza dei cittadini e in presenza di errori prendere i dovuti provvedimenti affinché certi episodi non debbano più capitare. La biblioteca è aperta da una settimana anche per lo studio di tutti i ragazzi. Sola eccezione il piano meno 1 che non possiede tuttora i requisiti sanitari per un'apertura al pubblico. Grazie a tutti per la segnalazione e l'affetto che nutrite per la nostra biblioteca. Sarà mia cura fare personalmente visite di controllo non programmate per verificare lo stato delle cose", ha scritto.