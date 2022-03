Nel Milanese nasce una banca della parrucca

Un luogo dove le donne che stanno affrontando cure oncologiche potranno ricevere gratuitamente una 'chioma sostitutiva'. È l'iniziativa solidale Banca della parrucca, lanciata in occasione della festa della donna da Simonetta Marchetti, presidente dell’associazione T-Clar Esteticamente Benessere e Roberta Paparatto presidente dell’Associazione By hand - Giancarlo Paparatto.

La banca si doterà di un set di parrucche da assegnare in comodato gratuito a coloro che stanno affrontando un percorso di cura contro il cancro, desiderano un ausilio estetico e non sono in grado di acquistarlo in autonomia. "In collaborazione con alcune farmacie del territorio - spiega Parapatto - consegneremo alla donna che ne dovesse avere necessità la parrucca, fino alla fine delle cure. Verrà poi restituita e, dopo essere stata sanificata, sarà nuovamente a disposizione".

Oltre al prestito della parrucca, chi si rivolge alla 'banca' può ricevere anche consigli estetici per accrescere la propria autostima. "Le problematiche dovute alle terapie, sono molteplici – chiarisce Marchetti -. Oltre quelle sanitarie e psicologiche, queste cure colpiscono anche la femminilità della donna. Chi si sentirà a disagio potrà contare sul nostro aiuto. Questi anni di pandemia hanno accresciuto ancora di più l’isolamento, nel quale alcune donne si sentono prigioniere, quando si sottopongono ad estenuanti cicli di chemioterapia. Pensiamo che ogni donna che si sottopone alla chemio è una donna libera. Ogni donna che si copre il capo con una parrucca, un foulard, un cappello è una donna libera. Ogni donna che combatte per la propria salute è una donna libera. Intendiamo fornire alle donne la libertà di scegliere".

Come aiutare

Chi vorrà sostenere l’iniziativa lo potrà facendo una donazione con queste modalità:

-Contattando l’Associazione Tclar Esteticamente Benessere, via G. Morgagni, 15 Pogliano Milanese (MI) Tel : +39 335 5359365; email: infotclar@gmail.com web www.tclaresteticamentebenessere.com

-inviando un bonifico bancario a T-Clar Esteticamente Benessere Iban IT26C0503420211000000100680, specificando nella causale “Banca della parrucca”

- o attraverso Paypal e Carta di Credito

A tutte le persone che doneranno almeno 20 euro per la causa, verrà consegnata una riproduzione numerata deluxe 31x42 cm, dell’opera: 'Oltre la paura c’è il futuro' (in foto) autenticata dall’artista Carla Bruschi, da sempre impegnata nell’affermazione dei diritti delle donne e contro la violenza di genere.

Il 19 marzo presso la Contrada Sant’Ambrogio in via Madonna delle Grazie 23 a Legnano, si terrà una cena di beneficenza a favore dell’Iniziativa, i presenti potranno partecipare alla raccolta fondi, e apprezzare dal vivo le riproduzioni numerate di Carla Bruschi. "Ringraziamo il gran priore Ermenegildo Pizzo, il capitano Mattia Landi e la castellana Francesca Piazza per la disponibilità e per il supporto della Contrada al progetto", hanno dichiarato all’unisono le due presidenti.