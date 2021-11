Torna anche a Milano il Banco Alimentare: appuntamento il 27 novembre e nei giorni successivi

La raccolta delle eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritatevoli avviene ogni giorno ma, da venticinque anni, è stata istituita anche la giornata nazionale della colletta alimentare che, nel 2021, cade sabato 27 novembre. Non è tutto. Dal 28 novembre al 5 dicembre si potrà comunque donare acquistando una 'charity card' da 2, 5 o 10 euro, sia in presenza nei supermercati aderenti sia online.

Sul sito del Banco Alimentare è anche possibile registrarsi come volontari (ne servono quasi duemila), a patto di avere almeno 18 anni e il green pass. I supermercati aderenti a Milano sono moltissimi. I prodotti raccolti saranno distribuiti a poco meno di ottomila strutture convenzionate con Banco Alimentare tra cui mense per i poveri, centri accoglienza e comunità minorili. L'organizzazione non distribuisce direttamente ai beneficiari finali le derrate alimentari. Le persone sostenute con questa iniziativa sono quasi un milione e 700 mila.

"Sono 25 anni che senza interruzioni il Banco Alimentare propone il gesto più semplice di carità: donare del cibo per chi è in difficoltà - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus -. Il miglioramento della situazione sanitaria legata alla pandemia può farci dimenticare che le persone in difficoltà sono ancora tante. Proprio per questo vogliamo continuare a tener viva la solidarietà e speriamo che in tanti raccolgano il nostro appello a compiere questo gesto di condivisione".