La piazza di Milano invasa da mezzo milione di euro (in contanti)

Un tappeto di soldi. Provocazione artistica lunedì mattina in piazza Affari a Milano, che è stata letteralmente invasa da banconote da 50 euro, false ma identiche in tutto e per tutto a quelle reali.

La firma sul blitz è dell'artista Marilù S. Manzini, pittrice, scultrice, fotografa, scrittrice e regista, che con l'opera "Money" ha voluto porre l’accento su importanti temi dell’attualità economica e civile. Così proprio davanti alla sede della Borsa, e nel cuore economico del capoluogo meneghino, la Manzini ha disseminato 10mila banconote da 50 euro sull'asfalto.

"In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, il denaro è sempre più il centro dei pensieri di tutti: una rincorsa per oggetti del desiderio che si infrange contro stipendi sempre più bassi e un caro vita in vertiginoso aumento. La performance di Marilù Manzini, volutamente di forte impatto, vuole far riflettere proprio sul ruolo che il denaro sta assumendo nelle nostre vite, un richiamo ad un’etica dei soldi dimenticata, a cui ciascuno di noi dovrebbe far ritorno", hanno spiegato gli organizzatori del flash mob.

"E lo strumento che Manzini utilizza, proprio in virtù della sua natura eclettica e anticonvenzionale, è l’azione artistica spinta fino ai suoi massimi limiti espressivi. Money è dunque la 'scossa' che l’artista manda come risposta ai giorni bui che stiamo attraversando, un appello attraverso l’arte destinato a chi vorrà finalmente toccare con mano lo stato delle cose per ristabilirne il giusto peso", hanno concluso.