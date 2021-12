Bandi pilotati, indagato anche il rettore del San Raffaele, Enrico Gherloni

Indagato anche il rettore dell'Università Vita e Salute di Milano, Enrico Gherlone nell'ambito dell'inchiesta sui bandi pilotati, che vede coinvolto anche il rettore dell'Università degli studi di Milano, Elio Franzini e una quarantina di altri docenti.

I reati ipotizzati dalla Procura di Firenze che ha condotto le indagini sono, tra gli altri, associazione a delinquere, corruzione, concussione e abuso di ufficio. Tra gli indagati, insieme a diversi professori universitari e a dirigenti dell'Università di Firenze, anche l'allora rettore Luigi Dei, cui è contestata l’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e all'abuso di ufficio. Nell'ambito di concorsopoli, perquisizioni della guardia di finanza sono state fatte anche negli uffici dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi e in varie altre città: Milano, Roma e Ancona.

Per competenza, alcuni capi d'imputazione sono stati trasmessi a Milano. Oltre che per i già citati rettori degli atenei milanesi, emergono accuse anche per due professori di questa città: Francesco Montorsi, urologo e professore ordinario dell'università San Raffaele, e Stefano Centanni, direttore del dipartimento di Scienze della Salute dell'università Statale.

Nella ricostruzione dell'accusa, a Franzini vengono contestate condotte contro la pubblica amministrazione, accuse più lievi quindi delle ipotesi formulate dalla procura fiorentina agli altri docenti, indagati per corruzione. Mentre Gherlone sarebbe accusato di turbata libertà nella scelta del contraente a causa di una telefonata intercorsa con Franzini, nella quale quest'ultimo gli avrebbe detto di chiedere a Montorsi il ritiro i suoi dalle candidature a un concorso della Statale.