La bandiera della Croce Rossa sarà esposta a Palazzo Lombardia per una settimana

L'8 maggio sarà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, per l'occasione, il Comitato Regionale Lombardia, nella persona della presidente Sabina Liebschner , ha consegnato nelle mani del presidente regionale Attilio Fontana la bandiera dell'associazione. Bandiera che, da lunedì 2 a domenica 9 maggio, sarà esposta nell'atrio di Palazzo Lombardia, in viale Restelli. La sera dell'8 maggio, contestualmente, la sede della Regione si illuminerà di rosso per “testimoniare con la luce, su uno dei palazzi simbolo dello skyline di Milano, l'importanza ricoperta dall'organizzazione emblema del soccorso mondiale nel tessuto sociale e nel territorio lombardo".

La Croce Rossa Italiana, attraverso la consegna e l'esposizione della bandiera alle amministrazioni pubbliche, vuole sensibilizzare sull'impegno umanitario e il supporto continuo in favore delle persone e delle comunità. "E' con emozione e orgoglio che, in un anno così importante, vediamo la bandiera della Cri esposta al Palazzo della Regione - ha detto la presidente Liebschner -. Ringrazio di cuore il presidente Fontana per l'opportunità, segno di tangibile riconoscimento dell'importante lavoro che i nostri operatori hanno svolto, e continuano a svolgere, contro il covid-19 e non solo".