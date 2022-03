Quella bandiera sulla Madonnina per le Cinque Giornate

Come ogni anno, la Madonnina è stata 'imbandierata' in occasione delle Cinque Giornate di Milano, che risalgono al 18-22 marzo 1848. Una tradizione, quella d'issare la bandiera italiana sulla statua in vetta al Duomo, che si ripete ininterrottamente, eccetto durante la prima e la seconda guerra mondiale. Anche i mezzi pubblici di superficie hanno le bandiere tricolori.

Non è una semplice scelta simbolica, quella della bandiera sulla Madonnina. Il 20 marzo 1848 i cacciatori tirolesi avevano abbandonato, nottetempo, la loro posizione strategica sulle terrazze, da dove tenevano la piazza principale della città sotto assedio. Non appena due rivoltosi se ne accorsero, non persero tempo ad issare la bandiera tricolore sulla Madonnina, per dire a tutti i cittadini che il Duomo era stato 'liberato'.

Issare la bandiera sulla Madonnina è dunque un gesto per ricordare specificatamente quel momento, tra quelli decisivi nella storia delle Cinque Giornate. Ma, in realtà, la bandiera viene issata anche in altre date. Le più note sono il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Ma la Madonnina si 'veste' col tricolore anche il 10 e l'11 febbraio (rispettivamente: giorno del Ricordo e firma dei Patti Lateranensi), il 17 marzo (giorno dell'unità nazionale), il 9 maggio (giornata d'Europa), il 28 settembre (insurrezione napoletana contro i nazifascisti) e il 4 ottobre (giornata dedicata ai Patroni d'Italia, San Francesco e Santa Caterina).