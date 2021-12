Bandiera della Rsi sul balcone, si giustifica: "Non sapevo che fosse un reato"

Aveva esposto la bandiera della Repubblica sociale italiana sul proprio balcone. Bandiera tricolore con un fascio tra gli artigli di un'aquila: inconfondibile. E ben visibile, in via Lomellina a Buccinasco. Tra i passanti, qualcuno ha avertito la polizia locale. E' finita con l'uomo denunciato per villipendio alla bandiera.

E' successo durante la mattinata di domenica 26 dicembre. Dopo la segnalazione del passante, una pattuglia della polizia locale si è recata sul posto constatando che effettivamente la bandiera della Rsi era esposta e ben visibile. A quel punto ha identificato l'inquilino dell'appartamento, un pensionato di 68 anni, il quale ha cercato di giustificarsi spiegando di non sapere che fosse vietato esporre un simbolo del fascismo, e che il gesto era dovuto a una questione condominale con un vicino di diversa 'fede' politica.

Giustificazione che non è bastata a evitargli una denuncia per villipendio alla bandiera dello Stato. Lo stendardo è stato sequestrato dagli agenti.