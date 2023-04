Sede Aci: spunta le bandiere di Inter e Milan per la semifinale di Champions

"Due squadre in semifinale di Champions League sono un vanto per tutto il movimento sportivo della città. Per questo, da istituzione sportiva ubicata nel cuore di Milano, a partire da oggi, esporremo sul balcone della nostra storica sede di corso Venezia due bandiere: una del Milan e l’altra dell’Inter”.

Lo ha annunciato nelle scorse ore Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club di Milano. "Le lasceremo sventolare - prosegue Geronimo La Russa - sino al giorno della semifinale di ritorno, come simbolo di una Milano, la nostra Milano, sempre più protagonista a livello internazionale in ogni settore". “Già da stamattina - conclude il presidente dell’Aci - ho visto che molte finestre della città si sono tinte dei colori di una delle squadre, mi auguro che la nostra iniziativa spinga un po’ tutti a colorare di rosso-nero-azzurro Milano”.

La semifinale tra le squadre milanesi torna dopo 20 anni (la Champions poi venne vinta dal Milan in finale con la Juventus). La vincente sfiderà il City o il Real Madrid a Istanbul. L'andata sarà il 10 maggio 2023 e il ritorno il 16.