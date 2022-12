Ambulatori per medici e dentisti nei quartieri popolari di Milano: il bando

Una soluzione per cercare di aumentare il numero di ambulatori in periferia. Dal medico di famiglia al dentista, dal pediatra al cardiologo: servono servizi di cura della salute nei quartieri popolari della città e, per crearli, il Comune di Milano mette all’asta i locali liberi ai piani bassi dei caseggiati di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà. Il bando, aperto fino al 30 gennaio, propone 13 unità immobiliari fra Quarto Oggiaro, Crescenzago, Baggio e Barona adatte ad ospitare ambulatori o poliambulatori, da assegnare in locazione o concessione a medici o associazioni di professionisti della sanità.

Di dimensioni comprese fra i 44 e i 114 metri quadri, gli spazi si trovano in via Bengasi 1, viale Faenza 21, via Teramo 29 e 31, via San Paolino 2, via Nikolajevka 3, via Satta 3, via Capuana 7, via Vittani 1 e via Demonte 3. Si tratta nella quasi totalità dei casi di ex negozi, oggi inutilizzati, offerti a un canone annuale a base d’asta fra i 2.400 e i 5.800 euro per destinarli ad un servizio che i Municipi hanno indicato fra i più necessari nei quartieri periferici di Milano: il presidio sanitario territoriale, in particolare per i residenti più fragili. È questa l’unica destinazione d’uso ammessa per i 13 locali, da assegnare in via prioritaria a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e, in assenza di offerte da parte di questi, ad altri medici specialisti (dai ginecologi ai geriatri) e ad altri professionisti della sanità riconosciuti dal Ministero della Salute, come infermieri, fisiatri, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, che possono presentarsi in forma di singoli, cooperative, raggruppamenti costituiti o costituendi.

Il presidio sanitario deve assicurare un minimo di 10 ore a settimana di apertura al pubblico, distribuite su un minimo di 2 giorni a settimana, e comunque essere coerente con quanto eventualmente stabilito da Ats nelle procedure di convenzionamento. I locali messi a disposizione sono stati scelti dall’Amministrazione in accordo con Ats, sulla base degli ambiti territoriali di assistenza rimasti carenti di medici di base. Per assegnare gli incarichi vacanti si è tenuto negli scorsi mesi il bando di Regione Lombardia destinato ai laureati in medicina e chirurgia che stanno frequentando il corso di formazione triennale specifica in medicina generale. Proprio ai giovani dottori in cerca di uno studio in città si rivolge il Comune con le sue proposte.

La locazione avrà una durata di 6 anni rinnovabili per altri 6, mentre la concessione d’uso sarà per 12 anni. I locali possono essere visitati dai professionisti interessati secondo un calendario di sopralluoghi pubblicato con il bando, previa richiesta. Link al bando.