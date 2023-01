Deserta la gara per arredare la nuova sede del Casva: il nuovo bando

C'è bisogno di una nuova gara per gli arredi della nuova sede del Casva (Centro di alti studi per le arti visive), che si trova in via Iserna al QT8 (Monte Stella). Quella precedente, conclusasi il 4 novembre 2022, è andata infatti deserta: il Comune di Milano non ha trovato fornitori. L'indizione della nuova procedura di gara è stata resa nota con la pubblicazione in albo pretorio il 9 gennaio. Come per la gara precedente, verrà utilizzata la piattaforma Sintel di Aria (la centrale acquisti di Regione Lombardia).

Restano invariate le cifre. La fornitura ha un valore complessivo di circa 710mila euro oltre ad oneri vari e l'Iva, per un totale di circa 915mila euro. La spesa è già stata approvata in passato da Palazzo Marino. Il patrimonio del Casva, costituito da 25 archivi, è ora collocato al Castello Sforzesco, in spazi molto piccoli, tanto che è già in atto la ristrutturazione dell'ex mercato comunale di QT8 per ospitare la nuova sede del centro, per la quale sono previsti lavori per oltre 7 milioni di euro.

Visto che la vecchia gara era andata deserta, il Comune ha ora deciso di estendere la partecipazione a chiunque possa garantire forniture di arredi, senza limitarli a quelli specifici per sedi museali e istituti culturali. Il resto del bando è sostanzialmente invariato, così come il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per stabilire il vincitore.