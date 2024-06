Servizi pubblici e impresa, ecco come sarà riqualificata una cascina di Milano

C'è tempo fino a fine settembre per avere in concessione la Cascina Casotto, tra il quartiere Omero e Porto di Mare, nella periferia sud-est di Milano. Il bando, aperto il 12 giugno dal Comune di Milano, resterà attivo fino al 30 settembre. L'obiettivo è la riqualificazione della cascina, situata in via Fabio Massimo 25, secondo le linee progettuali specificate da Palazzo Marino. In cambio si otterrà il diritto di superficie per un periodo compreso tra i 30 e i 90 anni. Al bando potranno partecipare imprese e soggetti del Terzo settore, anche in raggruppamento temporaneo.

Il Comune chiede l'insediamento di nuove attività con funzioni pubbliche (che dovranno essere prevalenti) e private. Le prime potranno essere, a titolo di esempio, servizi sociali, negozi di vicinato, strutture di ricovero, centri sportivi o educativi, laboratori, spazi culturali e così via. Le seconde serviranno a garantire al concessionario la sostenibilità economica. Dalla stipula della convenzione, i lavori di riqualificazione non potranno durare più di cinque anni.

Cascina Casotto risale circa al 1850 e conta 2.200 metri quadrati di superficie lorda. L'edificio presenta una pianta rettangolare che si sviluppa in altezza su due piani. Le strutture portanti sono in muratura e i tetti in legno con manto di copertura in coppi. È presente anche un'area di pertinenza usata come campo da bocce e orto, che a sua volta sarà oggetto di riqualificazione.

Attualmente, parte dei locali è adibita a ristorazione (Trattoria Casottel), mentre altre porzioni della cascina sono in disuso. Sulla cascina, che non è tutelata dalla Sovrintendenza, non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione del corpo di fabbrica principale.

Rigenerazione di Porto di Mare

Il bando per Cascina Casotto è solo una parte degli atti con cui l'amministrazione milanese ha in programma la rigenerazione del quartiere Porto di Mare. In precedenza, infatti, Palazzo Marino aveva avviato una richiesta di manifestazioni d'interesse per riqualificare alcune aree, per un totale di 90mila metri quadrati, tra via Fabio Massimo e via San Dionigi.

Inoltre, da tempo sono state recuperate aree verdi insieme a Italia Nostra. L'ex discoteca Karma-Borgo del Tempo Perso è stata demolita per fare spazio a una tensostruttura per eventi. E la Cascina Carpana ospita un progetto di casa-lavoro per donne vittime di violenza.