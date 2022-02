Birreria artigianale, padel e piscina: i progetti per trasformare le cascine in disuso di Milano

Bando deserto per 4 cascine e un'area in disuso di Milano a fronte di tre offerte presentate per altrettanti luoghi di proprietà del Comune. È quanto risultato venerdì 25 febbraio dall'apertura delle buste presentate alla gara pubblica che si è aperta a dicembre e si è chiusa ieri. I progetti prevedono diverse attività per ridare vita ai luoghi abbandonati, compresi un campo da padel, una piscina e una birreria artigianale.

La prima proposta è giunta dall’impresa sociale Cascina Monlué - La corte del bene comune e riguarda la porzione a bando dell’omonima cascina nel Parco Agricolo Sud, ossia il corpo d’ingresso, ultima tappa della rigenerazione del complesso medievale. La seconda è stata presentata da Just Padel, società sportiva dilettantistica di Roma, per un’area di 1.387 metri quadri in via Valgardena. La terza è stata depositata da Mux3 Snc per un’area di 3.573 metri quadri fra via Breda e parco Giardi destinata a verde.

In totale erano 8 i lotti messi a bando, di cui cinque cascine (Monlué, Ex Ortelli in via Rizzardi, Cort del Colombin in via Lampugnano 170, Molino Spazzola in via Vittorini 22, Campazzino in via Campazzino 90) e tre aree (via Valgardena, via Breda, via Chiesa Rossa 275). Per 4 delle cascine e una delle aree il bando è andato deserto: non è stata presentata nemmeno un'offerta.

L'avviso pubblico era stato pubblicato sulla base di manifestazioni di interesse per i beni comunali in disuso raccolte dall’amministrazione con un precedente bando nell'estate 2020. Ai partecipanti al bando viene chiesto un progetto di recupero che preveda sia funzioni pubbliche e servizi per la collettività sia altre attività per garantire la sostenibilità economica.

Per Cascina Monluè la proposta presentata due anni fa e a base del bando consiste in un progetto da almeno un milione e mezzo di euro per la ristrutturazione e l’avvio di una birreria artigianale, attività di vendita e degustazione di prodotti alimentari, di formazione e inserimento lavorativo per il recupero di arti e mestieri, ad un canone annuo di concessione di 6mila euro. Per l’area di via Valgardena il progetto presentato nel 2020 riguarda la costruzione di un circolo per il gioco del padel con una serie di campi con copertura mobile, con un investimento di 287mila euro e un canone annuo di 11.510 euro per 30 anni. Per l’area di via Breda la proposta alla base del bando è invece quella di un parco urbano sociale a servizio del quartiere, con una piscina, giochi d’acqua, aree gioco per bambini, percorsi fitness, il recupero dei vagoni ferroviari abbandonati, un investimento previsto di 546mila euro e un canone annuo offerto di 12.460 euro per 30 anni.