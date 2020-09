Animali, aperto il bando per gestire il parco rifugio canile e gattile di Milano

In vista della gara per affidare il parco canile gattile di via Aquila a nuovi gestori per i prossimi tre anni, sono state approvate le linee di indirizzo per l'assegnazione.

Cosa dovranno fare i nuovi gestori

Le tre principali richieste contenute nel documento e approvate dall’Amministrazione in preparazione del bando prevedono attività di educazione cinofila e cura dei cani, custodia e cura dei gatti, pulizia delle strutture e percorsi finalizzati all’adozione degli animali.



Il particolare, le linee guida redatte in vista della scadenza del contratto in corso (31 dicembre 2020), prevedono che i candidati alla gestione della struttura di via Aquila si occupino dell’attività di custodia e cura del benessere della popolazione canina ospitata, della realizzazione di attività di inserimento dei nuovi ingressi e di recupero e riabilitazione comportamentale dei cani finalizzate a una loro adozione, il trasporto degli animali da e verso le cliniche veterinarie, la custodia e la pulizia delle strutture e delle aree comuni.



Per il padiglione riservato ai gatti, i gestori dovranno occuparsi di tutte le attività di custodia e di cura della popolazione ospitata, dell’inserimento dei nuovi ingressi e della loro adozione, della custodia e pulizia delle strutture e dell’acquisto di cibo e lettiera per gli animali presenti. Infine verrà assegnata in gestione la Direzione sanitaria della struttura e tutti i servizi veterinari finalizzati al benessere sanitario e psicologico dei cani e dei gatti, ceduti dal proprietario per gravi motivi, sequestrati o rinvenuti vaganti (in seguito al periodo di osservazione da parte dell’Ats), in attesa dell’adozione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bando

Per l’affidamento dei servizi, per un costo complessivo stimato in oltre due milioni di euro (1.350.000 euro per il canile, 432.000 euro per il gattile e 342.000 euro per i servizi sanitari), si procederà tramite gara ad evidenza pubblica sopra soglia in ambito Ue, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo fino a un massimo di 70 punti per l’elemento qualitativo e fino a un massimo di 30 punti per l’elemento prezzo. Canile e gattile potranno essere aggiudicati anche a un unico soggetto, mentre la Direzione Sanitaria dovrà essere affidata a un gestore terzo.



Sulla base dell’esperienza maturata dall’inaugurazione della struttura a oggi, viene confermata la necessità di prevedere nella gestione della struttura una stretta interconnessione tra l’attività di educazione cinofila e la cura dei cani ospiti del Parco-Canile, con un incremento delle ore dedicate ai percorsi finalizzati all’adozione, finalità primaria del servizio.