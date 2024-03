Da oggi si può fare domanda per 450 licenze taxi a Milano

È ufficiale: da oggi è aperto il bando di concorso per le nuove licenze taxi. Sono 450 i titoli a disposizione per cui è possibile fare domanda tramite apposito link al Comune di Milano. Le candidature devono essere inviate online entro le 18 del 30 aprile. Delle licenze disponibili, 300 sono di tipo ordinario con un contributo di 96.500 euro l'una. Le restanti 150, invece, sono a contributo agevolato: 50 per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità, con un contributo di 77.200 euro l'una; 50 vincolate al servizio in orari serali, notturni e weekend per cinque anni al contributo di 67.500 euro; infine, 50 licenze sono destinate a chi rispetta entrambi i criteri prevedendo un contributo di 57.900 euro l'una.

Come previsto e deliberato dalla Giunta, i proventi di questi 450 titoli confluiranno in un fondo apposito e riassegnati proporzionalmente ai titolari delle licenze taxi di Milano già attive. Per chi otterrà il titolo legato al trasporto disabili c'è un vincolo: in caso di sostituzione dell'auto, questa dovrà sempre essere adibita a ospitare persone con disabilità. Lo stesso vale nel caso di cessione del titolo. Se non viene rispettato il requisito l'Amministrazione può revocare la licenza. Secondo l'assessora alla Mobilità, Arianna Censi, "il vincolo ‘perenne’ alla licenza al trasporto per le persone con disabilità ci assicura che con il passare degli anni non vengano meno le auto con questi allestimenti".

I requisiti di ammissione

Per poter essere ammessi al bando i candidati dovranno essere iscritti come conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di Commercio delle province ricadenti nel Bacino. Inoltre, è necessario non essere titolari di altra licenza per l’esercizio taxi o di noleggio con conducente. Nel processo di presentazione si deve indicare per quale tipo di licenza si fa domanda ed è possibile selezionarne una seconda.