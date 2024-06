Le iniziative che vogliono alimentare la 'memoria' di Milano

Piccole e grandi associazioni di cittadini, fondazioni, enti e istituti, comitati e circoli. Sono 21 i soggetti che hanno ricevuto un contributo per la realizzazione di iniziative volte alla trasmissione e valorizzazione della memoria cittadina. Giunto alla sua sesta edizione, il Bando di Milano è Memoria ha erogato complessivamente 340mila euro a partire dal 2019 e coinvolto oltre 100 soggetti diversi, per altrettanti progetti di memoria collettiva.

Il bando 2024 ha previsto un punteggio aggiuntivo per progetti dedicati a Giacomo Matteotti, per il centenario del suo omicidio, e alla strage di Gorla e ai martiri di piazzale Loreto, entrambi eventi centrali della storia milanese e che sono giunti al loro ottantesimo anniversario. La dedica a Giacomo Matteotti è stata oggetto del maggior numero di proposte, con eventi e ricerche caratterizzati da diverse forme espressive, come il convegno scientifico, i murales, il teatro e, ancora, la musica.

Tre i progetti dedicati ai martiri di piazzale Loreto e due alla strage di Gorla. La strage di piazza Fontana, le Pietre di inciampo, le vicende degli Internati militari, la guerra, le vittime di mafia e la Resistenza sono altri temi proposti al bando, oltre che ben due raccolte di memorie di quartiere.

Tra i soggetti beneficiari figurano realtà territoriali come importanti istituzioni della cultura milanesi e nazionali, accomunate dalla qualità, sostenibilità e impatto dei loro progetti. Il sostengo offerto dal Comune e la rete creata sul territorio hanno contribuito a far crescere la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, testimoniata dall’aumento che ogni anno si riscontra nel numero di progetti presentati per il bando.

I progetti sostenuti saranno consultabili, in prossimità delle date di compimento, sul portale del Comune di Milano, alla pagina www.comune.milano.it/web/ milano-memoria e nel loro insieme saranno parte del complesso delle iniziative promosse dal Comune di Milano sui temi della memoria collettiva attraverso il palinsesto Milano è Memoria. L'esito dei progetti e l'elenco dei soggetti ammessi al contributo sono pubblicati sul del Comune di Milano al link.