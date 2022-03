Luoghi di culto e moschee a MIlano: il bando per via Esterle

È stato pubblicato - qui il link - l’avviso per la concessione del diritto di superficie trentennale dell’immobile di via Esterle 15/17 e dell’area di via Marignano per finalità religiose.

Il bando, che rimarrà aperto fino al 30 maggio 2022, ha recepito le linee guida approvate dalla Giunta lo scorso dicembre e l'ampio dibattito in Consiglio comunale e ha come finalità la concessione trentennale in diritto di superficie delle due aree individuate nel Piano delle Attrezzature Religiose (PAR) come luoghi che possano ospitare la realizzazione di nuovi luoghi di culto.

Per perseguire l’obiettivo della maggiore trasparenza e partecipazione, il Comune di Milano ha organizzato un incontro in cui gli uffici competenti presenteranno il bando pubblico nei dettagli, daranno indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e risponderanno a eventuali domande.

L'incontro si terrà in modalità online martedì 5 aprile alle ore 17.30: tutte le informazioni per seguire l’incontro sono disponibili a questo link.

Come indicato nel bando, tutti coloro che presenteranno domanda dovranno obbligatoriamente effettuare almeno un sopralluogo nell’area per la quale intendono partecipare al bando.