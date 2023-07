Il Comune di Milano cerca sponsor per eventi in Stazione Centrale

Un bando per trovare sponsor tecnici interessati alla realizzazione di eventi, progetti e iniziative di qualità in piazza Duca d'Aosta. È stato pubblicato online sul sito del Comune di Milano con l'obiettivo di comporre e promuovere un palinsesto di appuntamenti in grado di valorizzare il piazzale davanti alla Stazione Centrale, per le annualità 2023-2024.

Enti pubblici o privati, imprese e altri soggetti intenzionati a presentare una manifestazione di interesse hanno tempo fino all'8 settembre 2024 (ore 12) per inviare la propria proposta di sponsorizzazione.

Tra i criteri oggetto di valutazione da parte di un'apposita Commissione Tecnica ci sono: l’originalità e la qualità del format, il contenuto creativo, la sostenibilità energetica e l'utilizzo di tecnologie innovative nel corso dell'iniziativa, l'impatto scenografico del progetto rispetto alle caratteristiche architettoniche della piazza, così come costituiscono fattori qualificanti anche l'attivazione di programmi di solidarietà o di eventi di aggregazione e sociali volti ad animare il territorio.