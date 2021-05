Un milione e mezzo dalla Regione per i giovani

Via libera al bando pubblico 'La Lombardia è dei giovani'

La regione mette a disposizione 1,5 milioni per iniziative dedicate ai più giovani. È pronta la nuova edizione del bando 'La Lombardia è dei giovani 2021' che ha come obiettivo la realizzazione di progetti sul territorio.

"Questa misura si è rivelata efficace anche nei momenti difficili di questa pandemia per coinvolgere attivamente le nostre ragazze e i nostri ragazzi nella loro crescita e in quella della nostra comunità - ha commentato l'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini -. Per questo abbiamo deciso di rinnovarla con ancor più convinzione, aumentandone, tra l'altro, la dotazione economica".

"Per il 2021 - ha precisato l'assessore - la Regione finanzierà progetti che riteniamo particolarmente importanti per il benessere psicofisico e il futuro dei nostri giovani, come lo sviluppo sostenibile, la transizione digitale e il lavoro". Nel dettaglio, l'elenco delle tematiche ammesse alla partecipazione al bando comprende oltre allo sviluppo sostenibile e alla transizione digitale anche arte, cultura e sport; orientamento al mondo del lavoro; educazione finanziaria; mobilità dei giovani; contrasto al disagio giovanile e alla violenza di genere. La presentazione delle domande sul portale 'Bandi Online' di Regione Lombardia potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno e fino al 15 luglio.