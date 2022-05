Nuove residenze universitarie: arrivano 3,6 milioni dalla Regione

Approvata la graduatoria del bando emanato dall'assessorato alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia per sostenere progetti per la riqualificazione e la realizzazione delle residenze universitarie. La delibera, del marzo scorso, prevedeva uno stanziamento di 3,5 milioni di cui 500.000 per efficientamento energetico.

Con questo provvedimento Regione Lombardia cofinanzia le iniziative presentate dal sistema universitario lombardo che, in questo modo, può partecipare in modo più incisivo al bando nazionale del Mur (Ministero dell’Università e della Ricerca) con un punteggio maggiore, proprio grazie al cofinanziamento regionale. Le risorse nazionali disponibili sono 467 milioni di euro, di cui 300 dal Pnrr.

Fra i 29 ammessi al cofinanziamento risultano: il Politecnico di Milano, la Bocconi, la Bicocca, la Statale, l'Università Cattolica, l'Università Insubria, le Università di Brescia e Bergamo, l'Accademia di Brera ma anche Fondazioni e prestigiosi collegi universitari come Fondazione Collegio Università milanesi, Collegio Santa Caterina da Siena, Collegio Ghislieri, Fondazione Maddalena di Canossa, Fondazione Rui. Il contributo massimo è di 600 mila euro.

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore - intende quindi sostenere la realizzazione e riqualificazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel territorio lombardo, per migliorare l'offerta di edilizia universitaria e far fronte ad esigenze abitative temporanee per ragioni di studio".

"Il nostro obiettivo - ha concluso l'assessore - è quello di spingere il sistema universitario lombardo e favorire l'attrattività e le opportunità che il nostro territorio può offrire a chi scelga la Lombardia come luogo per poter formarsi".

Al sistema universitario di Milano va un contributo di 2.049.038,50, a Pavia 761.043,00, a Brescia 308.719,35, a Bergamo 152. 454 euro, a Mantova e a Varese 114.340,50.