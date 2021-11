Il bando internazionale per riaprire i Navigli a Milano

Un concorso internazionale di architettura per riaprire i Navigli a Milano. È quanto è stato indetto dall'Associazione riaprire i Navigli.

"La riapertura dei Navigli esce così dai confini di Milano e diventa questione internazionale", si legge in una nota dei promotori dell'iniziativa, che nei giorni scorsi hanno pubblicato il bando di concorso internazionale di architettura sulla riapertura dei Navigli a Milano.



Promosso dall'Associazione Riaprire i Navigli con il supporto tecnico di Primitivo Studio, il bando sarà gestito da Bee Breeders, organizzatore di bandi di concorsi internazionali di architettura. Il concorso è aperto a tutti, non è richiesta alcuna qualifica professionale, ma è rivolto in particolare a tutti gli architetti, ai giovani laureati e agli studenti di architettura. In palio ci sono 10mila euro.

Con questa iniziativa l’Associazione si ripromette di coinvolgere la cultura internazionale sul tema della riapertura dei Navigli e si augura un alto numero di partecipanti, insieme a tanti bei progetti per esplorare le migliori opportunità di nuovi Navigli e di nuovi paesaggi urbani.

"Non dimentichiamo che l’obiettivo del progetto Navigli è la nuova idea di città - scrive l'associazione -. I progetti selezionati saranno poi presentati all’opinione pubblica milanese, alle amministrazioni locali e potranno essere un utile supporto per la definizione dei progetti esecutivi, non escludendo il coinvolgimento diretto dei partecipanti. L’Associazione ha preso questa iniziativa in assenza di un’analoga proposta del Comune di Milano". Per chi volesse partecipare al concorso si utilizza questo è link architecturecompetitions.com/naviglicanalchallenge.