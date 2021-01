Rimozione amianto, in Lombardia pronto bando da 10 milioni per enti locali

Nei prossimi giorni partirà un bando della Regione da 10 milioni di euro destinato agli enti locali per la rimozione e sostituzione dell'amianto negli edifici pubblici. A stabilirlo la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nella delibera in cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi.

"Un intervento - chiarisce Cattaneo - che coinvolge enti locali come comuni, province, città metropolitana e comunità montane, proprietari di immobili adibiti a qualsiasi destinazione d'uso". A disposizione ci saranno 2 milioni nel 2021 e 8 milioni nel 2022.

I fondi saranno attribuiti sulla base di punteggi tecnici che tengano conto soprattutto della quantità di amianto da rimuovere. È finanziabile il 100% delle spese ammissibili ad intervento, per un importo massimo di 250 mila euro. Saranno sostenute non soltanto le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto, ma anche quelle per i manufatti sostitutivi (es. il nuovo tetto), secondo delle percentuali che saranno puntualmente indicate nel bando.

"Opere di rimozione e bonifica che - aggiunge l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia - potrà essere ri-finanziato sia nel 2021 che negli anni successivi. Anche in questo momento, tanto complesso, il nostro obiettivo è difendere l'ambiente e rimuovere tutti gli inquinanti, in particolare quelli potenzialmente nocivi per la salute".

"Conosciamo inoltre - evidenzia Cattaneo - la sensibilità degli enti locali. Questo bando costituisce un incentivo per favorire interventi altrimenti difficilmente attuabili. Oltre ad essere un valido strumento di rigenerazione urbana. Ricordo che la delibera è uno strumento di attuazione del Programma regionale di gestione rifiuti (Prgr), come anche delle norme di Regione Lombardia specifiche in tema di rimozione dell'amianto. Proseguiamo dunque quanto già avviato con altri due bandi indetti nel 2019 e nel 2020 e destinati ai privati".