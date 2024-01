Servizio civile per i giovani, 88 posti a Milano: come candidarsi

Sono aperte le selezioni per il servizio civile da parte del Comune di Milano. Possono presentare la domanda i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti). Palazzo Marino accoglierà 88 volontari in 59 diversi progetti. Il bando è stato pubblicato il 22 dicembre 2023 e la scadenza è fissata per il 15 febbraio 2024.

I volontari si dedicheranno, per un anno, alla cura del bene pubblico e parteciperanno alla vita della città con azioni utili e concrete al territorio e alla comunità, sperimentando il lavoro di un ente pubblico e facendo un'esperienza che li aiuterà a essere cittadini più consapevoli e attivi.

L'elenco dei 59 progetti è sul sito del Comune di Milano. I progetti riguardano principalmente la tutela del patrimonio artistico, la promozione culturale, l'inclusione sociale e l'aiuto ai più fragili. In particolare, 52 posti sono disponibili per valorizzare il patrimonio museale e culturale, 5 nelle biblioteche, 4 nella valorizzazione del territorio, 20 nell'inclusione sociale, 5 in un progetto denominato "fai la differenza", un posto infine al servizio dei fragili. Dal 2017 il Comune di Milano ha ospitato oltre 500 volontari nel servizio civile.

Si può presentare una sola domanda, per un solo progetto e per un solo ente. Al volontario viene riconosciuto un rimborso spese di 500 euro al mese e, per chi partecipa al servizio civile per l'intera durata, la riserva di posti in concorsi pubblici.