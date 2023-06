Banca del tempo e aiuti per le coppie: il nuovo spazio del comune di Milano

Dovrà fornire servizi per giovani famiglie e potrà proporre attività di formazione e aggregazione rivolte a ragazzi e ragazze lo spazio di 95,57 metri quadrati al piano terra di via Pietro Borsieri 6, all'Isola, di proprietà del comune che sarà assegnato in locazione, per la durata di sei anni. Come emerge dalle linee di indirizzo approvate dalla Giunta, l'assegnazione avverrà a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare soggetti senza scopo di lucro ed enti del terzo settore.

"I progetti presentati - ha fatto sapere palazzo Marino in una nota - dovranno prevedere servizi collaborativi, anche innovativi, in grado di rispondere alle esigenze delle giovani famiglie sia in termini di conciliazione vita-lavoro, ad esempio banca del tempo, ludoteca, doposcuola, sia attraverso la realizzazione di servizi di sharing di accessori, abiti, giochi o attrezzature. Sarà ritenuto premiante se le proposte prevederanno anche attività rivolte ai giovani e ai giovani adulti, nella fascia 18-35 anni, che riguardino formazione, benessere psicologico, relazionale e di coppia, orientamento, iniziative culturali, ricreative e aggregative".



"Inoltre, potranno essere realizzati spazi conviviali, come bar o punti di ristoro, attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, in coerenza con le finalità del progetto, senza essere prevalenti", ha proseguito il comune, spiegando che "a valutare le proposte progettuali sarà un'apposita commissione". "Lo spazio sarà assegnato per una durata di 6 anni, con possibilità di un solo rinnovo, con un canone annuale di 5.566,86 euro e oneri accessori nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio a carico del locatario".

"Tutti conosciamo le molteplici difficoltà che le giovani coppie si trovano oggi ad affrontare in un mondo che ha meno tutele, meno certezze e, di conseguenza, offre anche meno garanzie a chi voglia provare a costruire una famiglia - ha commentato l'assessora alle politiche giovanili, Martina Riva -. Anche per questo ritengo che la mia delega alle Politiche Giovanili non debba essere indirizzata al solo supporto dei giovanissimi, ma debba, per quanto possibile, dedicarsi anche al sostegno delle giovani famiglie e delle loro esigenze primarie. In un periodo storico in cui qualsiasi soggetto pubblico non può più pensare di non fare i conti con la necessità di mantenere il bilancio in equilibrio e di tenere sotto controllo la spesa, la disponibilità materiale degli spazi diventa allora un modo alternativo per dare un segnale concreto di attenzione anche a queste esigenze. Per questa ragione, l'amministrazione desidera che lo spazio di via Borsieri 6 continui a portare avanti la sua funzione di presidio territoriale di riferimento per i giovani e per le famiglie del quartiere Isola, grazie anche alla proficua collaborazione con il Municipio 9. Chiediamo quindi che i progetti che si candideranno ad occupare questo spazio mettano al centro le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa, genitorialità e tempo libero e offrano opportunità culturali, ricreative e lavorative utili e concrete per i cittadini e le cittadine della zona. Anche in questo modo - ha concluso - contiamo di rendere sempre più diffusi ed efficaci i servizi di prossimità presenti in città".