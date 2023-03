Il Comune di Milano cerca idee per spendere i soldi donati dal principe William

Buone idee per spendere il premio del principe William. Il Comune di Milano cerca enti del Terzo settore per co-programmare le prossime azioni di contrasto allo spreco alimentare finanziate grazie al milione di sterline assegnato dall’Earthshot Prize, il prestigioso premio ambientale lanciato dal principe William di Inghilterra e vinto dal Comune di Milano proprio per il modello virtuoso degli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare in attuazione della Food Policy e sviluppati in sinergia con Fondazione Cariplo, Politecnico di Milano e Assolombarda.

Si apre giovedì 2 marzo e terminerà il prossimo 19 marzo la raccolta di adesione da parte di enti del Terzo settore che intendono partecipare alla condivisione di proposte per azioni innovative volte al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari. La procedura avviata dall’Area Food Policy del Comune di Milano intende co-programmare l’utilizzo di una quota pari a circa 800mila euro (sul totale di circa 1milione 150mila euro), in linea con l’indirizzo indicato dalla Giunta già lo scorso anno per la destinazione del premio. In particolare, gli ambiti sono quelli del potenziamento degli Hub esistenti e l’avvio di nuovi Hub, l’integrazione con i mercati e azioni innovative.

“L'Amministrazione - sottolinea la vicesindaco e assessora alle Food Policy Anna Scavuzzo - adotta una procedura innovativa che prevede non solo l’assegnazione di fondi ma una vera e propria co-programmazione con gli enti del Terzo settore. L’esperienza maturata fino a oggi ha visto il Comune collaborare con tanti partner nelle azioni messe in campo a Milano per promuovere attività di food policy efficienti e sostenibili nel tempo. La buona riuscita di questo percorso condiviso ha confermato come le idee e le proposte dei soggetti coinvolti facciano la differenza nello sviluppo di azioni innovative e sperimentali. Per questo confidiamo di raccogliere proposte dai nostri partner storici e insieme di riuscire a coinvolgere anche nuove realtà che decidano di collaborare con l'Amministrazione per potenziare le politiche del cibo, il contrasto alla povertà alimentare e le azioni contro lo spreco”.

La procedura si concluderà con la redazione di un documento di sintesi condiviso, da considerare quale punto di partenza per la successiva fase di co-progettazione e di assegnazione dei fondi. Potranno presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo settore che siano interessati a collaborare con il Comune. Le istanze di adesione potranno essere inoltrate attraverso la compilazione della modulistica pubblicata a questo link e saranno raccolte fino alle ore 24 del prossimo 19 marzo.