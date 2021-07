Come vincere 4mila con un video sulla Lombardia

4mila euro per il miglior video sul territorio lombardo. È quanto prevede il bando indetto da Regione Lombardia e rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Per partecipare, sarà possibile sottoporre la propria candidatura fino al 7 settembre 2021.

I ragazzi che aspirano a vincere il concorso dovranno girare un filmato, della durata massima di 30 secondi, in grado di raccontare la nostra Regione. Il bando, intitolato ‘Ciak #inLombardia a 360 gradi’, è stato indetto attraverso l'approvazione della Giunta su proposta dell’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni.

Ad essere finanziati, in totale, 50mila euro, con una quota di 20 premi concepibili. Ai primi tre classificati di ogni categoria prevista è riconosciuto un corrispettivo economico rispettivamente di 4mila euro per il primo classificato; 3mila per il secondo; 2mila per il terzo. Inoltre, per ogni categoria è prevista una menzione speciale, con un riconoscimento di 1.000 euro, per il più giovane e talentuoso videomaker.



“C’è voglia di Lombardia – ha affermato l'assessore al Turismo – e per raccontarla abbiamo deciso di puntare sull’entusiasmo e la passione dei giovani. Grazie alla loro creatività vogliamo che emerga tutto il meglio di una terra che dai laghi alle montagne, dalle città d’arte sino ai suoi percorsi enogastronomici può diventare la meta d’eccellenza per un turismo di prossimità nazionale ed europeo”.

Ad essere ammessi per poter partecipare al concorso soltanto video ambientati in Lombardia e i cui materiali siano originali e inediti. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi Online disponibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, accedendo con le credenziali SPID, CNS o CIE.