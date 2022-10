In centro a Milano apre il bar senza alcol per i più fragili

A Milano apre un bar cento per cento 'alcohol free'. Lo spazio, che inaugurerà in centro e si chiamerà 'Il girevole', viene realizzato per le persone senza fissa dimora, nell'ambito del progetto 'Verso una casa della comunità', dell'associazione San Fedele onlus.

I locali, benedetti dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, sono stati inaugurati mercoledì 7 ottobre. Creato in collaborazione con fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, il progetto vuole rispondere a una vasta gamma di bisogni dei soggetti che non possono accedere al servizio sanitario nazionale, con una sperimentazione che mira a poter essere riprodotta su più larga scala. Oltre a 'Il girevole', il piano prevede un presidio di medicina di base, il Pua - Punto unico di accesso e un'équipe multidisciplinare.

"Il fenomeno cruciale dei nostri tempi non è l'esclusione ma la vulnerabilità, che tocca strati sempre crescenti della società - afferma Francesco Cambiaso, responsabile dell'associazione San Fedele Onlus - Assistenza Sanitaria -. E la vulnerabilità non è un fatto individuale, bensì collettivo: sono i sistemi sociali a essere vulnerabili, prima ancora dei singoli individui. Pertanto, se vogliamo sostenere una persona 'vulnerabile', non possiamo limitarci a fornire un servizio a quell'individuo, ma dobbiamo rafforzare i contesti sociali, che rendono possibile o meno l'esercizio delle capacità degli individui".