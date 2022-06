I due barconi del Naviglio Pavese sono stati venduti a 100 euro

Sono stati venduti a 100 euro i 4 barconi della movida che fino al 2017 erano ormeggiati sul Naviglio Pavese. Le imbarcazioni di ferro sono state acquistate da un'azienda di Rovigo che nelle prossime settimane provvederà alla loro rimozione dal parcheggio Atm di Trenno, area dove si trovano dal 2018. La vendita è stata ufficializzata attraverso una determina dell'area patrimonio immobiliare di palazzo Marino; il documento chiude una vicenda che si trascina da anni e che è stata caratterizzata da una serie di tentativi andati a vuoto per la cessione dei "barcun".

Dopo la rimozione dal Naviglio - arrivata al termine di un lungo contenzioso legale tra gli esercenti che li usavano come locali e il comune (che li considerava abusivi) - i legittimi proprietari ebbero 30 giorni per rivendicarne il possesso. Ciò non avvenne e il municipio pubblicò tre avvisi (uno nel 2018 e due nel 2019) per "la raccolta di manifestazioni d’interesse in funzione della vendita dei quattro barconi". Tutti andarono deserti e le richieste (dagli iniziali 10mila euro per chiatta) iniziarono a calare fino all'attuale "valore": 100 euro. Dietro la cifra (simbolica) c'è la necessità di liberare "quanto prima e senza oneri" il parcheggio comunale. L'area fu realizzata per l'Expo e nei mesi più pesanti dell'emergenza covid è stata usata come area drive trough per i tamponi.

L'azienda che li acquisterà si accaparrerà anche le scaffalature in ferro contenute nei sotterranei degli uffici comunali di via Larga 12, strutture ormai "non rispondendo alle attuali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro". Che futuro avranno le imbarcazioni? Incerto, anche se il loro valore è più legato alla materia prima di cui sono fatti che alla loro reale funzione.

Non è la sola novità sul caso. Venerdì scorso la giunta guidata da Beppe Sala ha approvato una delibera con la quale si costituisce "avanti il tribunale di Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dal Ristorante delle Mole e Alande avverso l'atto di riscossione esecutivo con il quale è stato intimato il pagamento in solido della somma di 58.588 euro a titolo di indennità di occupazione dello spazio acqueo occupato con barconi sul tratto del Naviglio Pavese a zona portuale della Darsena per l'anno 2017".