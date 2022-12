Il comune milanese in cui il caro energia ha spento il Natale

Un Natale "al buio". Niente luci natalizie a Bareggio, il comune milanese che ha scelto di risparmiare i soldi per gli addobbi per utilizzarli per altri investimenti. "A causa della crisi energetica, il comune di Bareggio ha visto 'lievitare' di oltre 650mila euro le previsioni di spesa per le utenze degli edifici comunali relativamente al 2022 e pertanto, con l’ultima variazione di bilancio approvata ieri sera in consiglio comunale, è stato costretto a fare delle scelte: una di queste riguarda le luminarie natalizie, che per quest’anno non saranno installate", si legge in una nota dell'amministrazione.

"È stata una decisione sofferta ma necessaria per far quadrare i conti – ha spiegato l’assessore al bilancio, Nico Beltramello -. Purtroppo, per i motivi che tutti sappiamo, c’è stato un notevole aumento dei costi relativi in particolare alle utenze e quindi abbiamo dovuto fare dei tagli in alcuni capitoli, preferendo rinunciare a spese non indispensabili". Ma lo spirito natalizio è comunque salvo. "Pur senza luminarie – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo – non verrà meno l’atmosfera natalizia a Bareggio. Ci sarà comunque l’albero di Natale, che verrà acceso mercoledì 7 dicembre, c’è la pista del ghiaccio, che sta facendo divertire i bambini senza nessun costo a carico delle casse comunali, e ci saranno tante iniziative che ci accompagneranno fino all’anno nuovo".

"Nella delibera approvata, altre variazioni riguardano l’ottenimento di due contributi, uno statale e uno regionale, rispettivamente per l’installazione di telecamere per la videosorveglianza delle scuole - 14mila euro - e per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per la protezione civile, 16.250 euro. Vengono inoltre - conclude la nota del comune - aumentati a 95mila euro i fondi per attrezzature ludiche per i parchi e previsti 10mila euro per attrezzature ginniche per i parchi, 15mila euro per la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione e 14mila euro per l’acquisto di countdown da installare sugli impianti semaforici".