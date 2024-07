La barriera anti cinghiali lungo l'autostrada

Nel Milanese sarà eretta una barriera di contenimento contro i cinghiali lungo un'autostrada. I lavori sono già iniziati lungo l'A4 Torino Trieste all'altezza di Bernate Ticino. La barriera di contenimento servirà a impedire il passaggio dei cinghiali, nell'ambito delle iniziative di contrasto alla peste suina africana.

I lavori per la barriera (che sarà lunga circa 1,5 km) dureranno circa 20 giorni. Una barriera simile sarà installata anche in territorio piemontese. L'obiettivo è evitare il passaggio dei cinghiali verso le Alpi e la Svizzera. "Oltre a questo primo intervento, finanziato con 140mila euro da Regione Lombardia, sono in corso le procedure per realizzare opere simili nelle zone di restrizione, lungo l'A1 e la A51, nei territori lodigiano e cremonese, a protezione della zona padana, dove si trova il più alto numero di allevamenti suini", ha commentato Alessandro Beduschi, assessore regionale all'agricoltura.