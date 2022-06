Seggi al terzo piano senza ascensore "nonostante i numerosi elettori anziani"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seggi elettorali tutti al terzo piano nella sede elettorale di via Quarenghi 14, in zona Gallaratese-Uruguay. Lo segnala una lettrice di MilanoToday, domenica 12 giugno, giornata in cui si vota in città (come nel resto d'Italia) per cinque referendum sulla giustizia, specificando che occorrono tre rampe di scale per accedere ai seggi e poter votare.

E questo crea diversi problemi, visto l'elevato numero di persone anziane con problemi di deambulazione. "L'unica alternativa - scrive la lettrice - è un montacarichi che impiega dieci minuti per far salire una persona. E risulta impossibile far attendere ore, col caldo, i numerosi elettori anziani".

Il regolamento consentirebbe di chiedere al presidente di seggio di scendere (accompagnato da uno degli scrutatori) per far esercitare il diritto di voto al piano terra alla persona con difficoltà di deambulazione. Ma non è forse più pratico collocare direttamente i seggi al piano terra?