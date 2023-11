Beatrice Grava morta a 24 anni: "Resterai per sempre un esempio"

Ha lottato da quando è nata. Ha tenuto duro, non si è mai abbattuta. È stata un esempio per tutti e lo è anche adesso che non c'è più. Venerdì mattina all'ospedale Gaslini di Genova è morta, all'età di 24 anni, Beatrice Grava di Imperia dopo una lunga lotta contro la fibrosi cistica. Una lotta che l'aveva portata anche a Milano, dove il 28 dicembre del 2021 i medici del Policlinico di Milano l'avevano salvata con un trapianto di polmoni.

"Ciao Bea, dopo estenuante fatica, dolore, sofferenza, non sei più fisicamente fra noi ma tu rimarrai per sempre come un esempio di vita difficile da raggiungere. Hai lottato fin dai primi mesi di vita contro la fibrosi cistica, che, nei tuoi confronti, ha manifestato tutta la sua aggressività", il ricordo che i suoi cari hanno voluto affidare a MilanoToday per far sì che il grazie arrivasse, ancora una volta, anche ai sanitari del Policlinico.

"Avevi sete d'aria perché la malattia te la negava, così come ti ha negato anche le piccole gioie che ogni neonato, bambino e adolescente riceve dalla vita. A te era negata la normalità ma non sei scappata, hai mantenuto forza e dignità per tutti i tuoi 24 anni, che, sono veramente pochi per essere portati via. Ora sei libera e ci piace pensare che Betta, tua mamma - scomparsa 7 anni fa - ti abbia voluta accanto a sé e, proprio per l'infinito bene che ti voleva, abbia fatto si che la tua sofferenza terminasse", prosegue il commosso saluto dei familiari.

"Eri la prima a preoccuparti per gli altri, anche quando erano gli altri a doversi preoccupare per te. Hai sempre mostrato di essere avanti: dove ognuno di noi doveva ancora giungere, tu c'eri già. C'eri con il cuore, con la mente e capivi cose che ognuno di noi faticava a vedere e ti bastava un sorriso e uno sguardo per non farci sentire piccoli di fronte alla tua forza. Martina, tua sorella, che ti ha accudito e non ti ha mai lasciata sola, esprime un profondo ringraziamento a chi ti è stato accanto come una mamma, una zia, una sorella, un fratello e un padre: la dottoressa Casciaro, il dottor Castellani, il dottor Cresta, il dottor Manfredini, la dottoressa Olcese, la dottoressa Cipresso, il dottor Arcuri e tutto lo staff infermieristico del Centro Fibrosi Cistica Ospedale Gaslini Genova", ma anche "il dottor Borea della pediatria di Sanremo, il dottor Amoretti dell'ospedale Imperia, la dottoressa Morlacchi, la dottoressa Rossetti e tutto lo staff infermieristico del reparto pneumologia del Policlinico di Milano".

"Infine un ringraziamento alla Fondazione Passadore per il fondamentale supporto al Reparto fibrosi cistica del Gaslini di Genova. Donate, perché donando ridate la Vita. Grazie Beatrice - concludono i famigliari -. Per sempre".