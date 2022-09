Belen Rodriguez, lite in aeroporto a Linate: interviene anche la polizia

Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista di una lite in aeroporto a Linate. Come mostrano le storie instagram della conduttrice e imprenditrice argentina, effettivamente, lei - insieme alla figlia - è partita per una vacanza, una "fuga" mamma e figlia la cui destinazione al momento è ancora ignota.

Secondo quanto ricostruito da "Pipol Gossip" su Instagram, la showhgirl argentina si sarebbe molto arrabbiata con dei paparazzi che la stavano riprendendo nel city airport meneghino. Rodriguez avrebbe prima chiesto l'intervento degli assistenti di volo per mandare via i fotografi, che però si sarebbero giustificati spiegando che anche se si trovano in un aeroporto i personaggi famosi possono essere ripresi. Questa replica avrebbe fatto indispettire ancora di più Belen, che si sarebbe quindi rivolta alle forze dell'ordine sia per avere una risposta concreta, sia per allontanare i fotografi. Anche la polizia però avrebbe confermato la versione dei paparazzi e solo in seguito Belen si sarebbe tranquillizzata, o forse rassegnata, e i fotografi sono tornati a scattarle foto.

La presentatrice, abbastanza infastidita, ha poi proseguito per l'imbarco. Nelle storie condivise su Instagram non si nota alcun malessere, ma si vedono degli scatti di Luna Marì nel passeggino circondata dalle valige, poi ancora la bambina nell'aereo e un suo selfie. Magari l'arrabbiatura era già passata.