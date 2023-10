Le foto della nuova casa di lusso di Belen Rodriguez: l'attico a Milano

Belen Rodriguez ha comprato una nuova casa a Milano. A comunicarlo ai suoi fan è la stessa showgirl argentina sui social network. L'appartamento in cui era tornata a vivere con Stefano De Martino, a fine 2019, poco dopo il loro primo ritorno di fiamma, iniziava evidentemente a starle stretto.

La nuova casa è un attico, sempre in una zona centrale di Milano (dalle immagini pubblicate si può vedere una delle torri di CityLife) in cui sta facendo alcuni lavori.

Un appartamento enorme e di lusso, come si può notare dalle sue storie su Instagram, dove ha condiviso alcuni video della nuova casa. Con lei a controllare lo stato dei lavori c'erano la mamma Veronica e la sorella Cecilia, consigliere perfette.

Il terrazzo circonda tutta casa e non si può non notare la spettacolare veranda in vetro che domina il palazzo, perfetta per le serate d'inverno. In attesa di scoprire gli interni e lo stile che sceglierà, c'è una grande certezza: per Belen Rodriguez sta iniziando un nuovo capitolo di vita.

Il terrazzo con la veranda

Cecilia Rodriguez