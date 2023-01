Belen Rodriguez parcheggia sui binari del tram e blocca il traffico

Belen Rodriguez parcheggia l'auto bloccando i binari del tram 1 e manda il traffico di Milano in tilt. Il settimanale Nuovo ha colto la conduttrice argentina 'in flagranza di reato'. A quanto pare, come spiega Today, Belen aveva molta fretta. A quanto pare Belen Rodriguez era talmente accecata dai suoi impegni da non considerare che lasciare l'automobile sulle rotaie avesse potuto creare problemi alla circolazione dei tram. Una volta accortasi del suo errore, la showgirl è andata a spostare l'auto, che nel frattempo stava bloccando il tram con dentro tutti i passeggeri.

Ma alla fine Belen, che in interviste passate aveva ammesso di averne di "averne fatte di tutti i colori nella vita", la multa se l'è portata a casa oppure no? La risposta è no perché l'influencer alla fine l'ha passata liscia ed è andata via con l'auto. E non è la prima volta che accade, perché Belen, già nel 2017, aveva fatto parlare di sé e dei suoi parcheggi 'creativi'. Quella volta era insieme ad Andrea Iannone, avevano lasciato l'auto su un marciapiede bloccando l'uscita delle altre macchine in sosta.

Alcuni mesi fa la conduttrice televisiva era stata protagonista di una lite all'aeroporto Linate di Milano. Era infastidita dalla presenza dei fotografi. Belen si sarebbe molto arrabbiata con dei paparazzi che la stavano riprendendo nel city airport meneghino. Rodriguez avrebbe prima chiesto l'intervento degli assistenti di volo per mandare via i fotografi, che però si sarebbero giustificati spiegando che anche se si trovano in un aeroporto i personaggi famosi possono essere ripresi. Questa replica avrebbe fatto indispettire ancora di più Belen, che si sarebbe quindi rivolta alle forze dell'ordine sia per avere una risposta concreta, sia per allontanare i fotografi. Anche la polizia però avrebbe confermato la versione dei paparazzi e solo in seguito Belen si sarebbe tranquillizzata, o forse rassegnata, e i fotografi sono tornati a scattarle foto.