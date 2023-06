Il belvedere di palazzo Lombardia potrebbe essere intitolato a Berlusconi

Non è ancora chiaro se e come verrà ricordato Silvio Berlusconi. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha precisato che vuole aspettare 10 anni prima di dedicargli una piazza (tradotto: nessuna deroga alla legge Italiana). Qualcosa potrebbe cambiare in Regione.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che il belvedere di palazzo Lombardia potrebbe essere intitolato all'ex leader di Forza Italia. "Lo proporremo in giunta, dopodiché vi diremo cosa ha deciso - ha risposto Fontana ai giornalisti che gli chiedevano precisazioni in merito -. Noi andiamo per la nostra strada, facciamo ciò che riteniamo giusto fare, poi gli altri decideranno di conseguenza".

Palazzo Lombardia è un grattacielo alto 161 metri, all'interno ci sono gli uffici della giunta e della presidenza; il consiglio regionale e i relativi uffici, invece, si trovano al Pirellone. L'area su cui l'edificio sorge in precedenza era occupata dal vivaio detto Bosco di Gioia, sorto su alcuni terreni lasciati in eredità all'Ospedale Maggiore di Milano dalla contessa Giuditta Sommaruga.