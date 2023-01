In 30mila al Belvedere di Palazzo Lombardia tra dicembre e gennaio

Ben 30mila visitatori in 12 giorni, tra dicembre e gennaio, per il Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale. Sono numeri da record quelli dei visitatori del grattacielo che s'affaccia su via Melchiorre Gioia, a Milano, nell'ambito della rassegna 'la magia del Natale', voluta dalla Regione per le festività natalizie.

Nei 5 giorni di apertura durante il ponte di Sant'Ambrogio, i visitatori sono stati più di 11mila. Il libero accesso al Belvedere è stato replicato il 17-18 dicembre e nel weekend della Befana, dal 6 all'8 gennaio. Al 39esimo piano è stato anche esposto un dipinto del XVI secolo, la Natività di un maestro leonardesco, prestito del Policlinico.

E si è conclusa anche la seconda edizione del Giocattolo sospeso, il progetto di raccolta giocattoli realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e Areu. Sono 2mila i doni raccolti e successivamente distribuiti, grazie al supporto di Abio (Associazione per il bambino in ospedale), ai bambini meno fortunati ricoverati nelle strutture sanitarie. Circa mille, infine, i partecipanti alle attività ricreative e ai laboratori del villaggio di 'Pinocchio and friends'.