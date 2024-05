Il Belvedere di Palazzo Lombardia apre gratuitamente: come prenotare

Nuova apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia. Domenica 2 giugno il 39esimo piano sarà aperto gratuitamente. Per visitare il Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi è necessaria la prenotazione tramite l'apposito portale della Regione. Il 39esimo piano sarà visitabile dalle 10 alle 18, con ingresso dal Nucleo 1 di piazza Città di Lombardia. Le prenotazioni saranno aperte fino alle 17 del giorno precedente, quindi fino al primo giugno, o comunque fino a esaurimento posti.

Nel vademecum, la Regione fa sapere che per le persone con disabilità e per le donne in gravidanza è previsto l'accesso prioritario. Inoltre, non sono ammessi gli animali, a eccezione dei cani guida.

La prossima apertura prevista per l'estate sarà il 7 luglio. Per la stagione autunnale sono già state messe in calendario tre occasioni per visitare il Belvedere di Palazzo Lombardia: primo settembre, 6 ottobre e 3 novembre.