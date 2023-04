Il Belvedere di Regione Lombardia (al 39° piano) apre gratis fino a domenica

Ultimi due giorni per visitare il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia. Lo spazio apre gratuitamente fino a domenica 23 aprile, in occasione della Design Week.

L'ingresso è a costo zero e fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione. Sabato 22 e domenica 23 aprile il Belvedere è visitabile con orario continuato dalle 10 alle 18.

"Saremo in grado di offrire una vista della 'Design Week' davvero unica - aveva annunciato il governatore lombardo Attilio Fontana -. Anche perché ammirare la città dal 'tetto più alto della Lombardia' sarà un'esperienza eccezionale". "Anche la Regione diventa protagonista assoluto di questo evento davvero importantissimo e lo fa mettendo in campo un ricco programma di appuntamenti con allestimenti programmati sia in piazza Città di Lombardia, sia al Belvedere del 39° piano - erano state le parole dell'assessora al Design, Turismo e Moda, Barbara Mazzali -. Si tratta di un'occasione irripetibile, assolutamente da non perdere, per ammirare l'arte e la nostra bella Lombardia da una prospettiva unica e, per certi versi, immersiva".