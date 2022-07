Il bene confiscato alla mafia che diventerà sportello lavoro

Diventerà uno sportello per il lavoro un bene confiscato a Corsico, dopo alcuni lavori di riqualificazione grazie all'impegno di una quindicina di volontari, tra cui i ragazzi del campo di lavoro educativo 'Scegli da che parte stare' di don Massimo Mapelli. L'immobile è stato sequestrato alla mafia e si trova in via Sant'Adele 2. I lavori sono iniziati martedì 12 luglio e termineranno venerdì. Consistono nella pulizia, nell'imbiancatura e nella sistemazione dei muri interni ed esterni.

Il locale è stato intitolato alla memoria di Felicia Impastato, madre di Peppino, ucciso in Sicilia dalla mafia nel 1978. "Desidero ringraziare i volontari. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di don Mapelli di intervenire sui locali di via Sant'Adele, perché il progetto valorizza un bene confiscato che per anni era stato lasciato a se stesso, come tanti altri sul territorio: una tendenza che stiamo invertendo con l’obiettivo di mettere a disposizione della città i beni sequestrati che ci sono stati affidati", il commento del sindaco di Corsico Stefano Ventura.

La valutazione in corso verte sulla destinazione finale dei locali. Secondo il sindaco, si apriranno due sportelli: uno dedicato al lavoro e uno agli assistenti familiari. "I volontari hanno dai 14 anni in su - spiega Elena Simeti, coordinatrice del progetto che l’associazione di don Mapelli ha proposto al comune di Corsico - perché crediamo nella contaminazione delle età. In questi giorni sono ospitati dall’oratorio, dove si recano per il pranzo. Siamo già intervenuti con la sistemazione di una villetta in via Boccaccio a Trezzano sul Naviglio e di altre due ad Albairate e Arluno. Non appena termineremo l’intervento a Corsico - conclude Elena Simeti - ci sposteremo in un bene confiscato a Trezzano, in via Morona".