Quando Papa Benedetto XVI visitò Milano nel 2012

È morto il 31 dicembre, all'età di 95 anni, Joseph Aloisius Ratzinger, divenuto Papa Benedetto XVI il 19 aprile 2005, ricoprendo la carica di pontefice fino al febbraio del 2013, prima di lasciare il posto a Bergoglio. È stato il 265º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 7º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, dopo l'addio il suo titolo è diventato quello di papa emerito della Chiesa cattolica. Ratzinger è morto dopo una lunga battaglia con la malattia che 10 anni fa lo aveva costretto a rinunciare al suo ruolo, una patologia la cui natura non è stata comunicata, ma che negli ultimi giorni si è fatta più acuta, come aveva sottolineato anche Papa Francesco: "Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto malato, e chiediamo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine".

La visita di Benedetto XVI a Milano

Venerdì 1 giugno 2012, Benedetto XVI era atterrato all’aeroporto di Milano Linate. Alle 17.30 aveva incontrato la cittadinanza in piazza Duomo. Poi aveva partecipato a un concerto in suo onore al Teatro alla Scala, il teatro universalmente riconosciuto come il “tempio della lirica”. Era la prima volta in assoluto che il pontefice, la cui passione per la musica era nota, entrava da papa in un teatro per assistere a un concerto. Ad accoglierlo era stato il maestro Daniel Barenboin, direttore musicale del Teatro alla Scala, che per l’occasione aveva diretto la Nona sinfonia di Beethoven.

Papa Benedetto XVI era rimasto in città per tre giorni. La sua visita aveva come principale obiettivo la partecipazione al VII Incontro mondiale delle famiglie. Sabato 2 giugno aveva celebrato l'ora media in Duomo con sacerdoti, religiosi, religiose della Diocesi di Milano. Poi allo stadio San Siro aveva incontrato i cresimandi. Prima di un primo incontro al Parco Nord - Aeroporto di Bresso con le famiglie, dove sarebbe tornato per tutta la giornata di domenica 3, dopo un lungo corteo. Con le famiglie, aveva celebrato la messa domenicale e l'Angelus. Conclusa la celebrazione, il Santo Padre era tornato all'Arcivescovado. Prima di lasciare Milano alla sera con un altro volo da Linate.

La vita da Papa

Ha scritto il Gesù di Nazareth in più volumi, per mostrare che la fede non è un elenco di proibizioni ma un rapporto di amicizia con il Dio fatto uomo. Al centro della sua "missione" ha sempre posto i temi della povertà, dei giovani e dell'ecumenismo, lottando contro la pedofilia nel clero: è stato il primo pontefice a chiedere esplicitamente scusa alle vittime di abusi da parte di ecclesiastici e ad incontrarle più volte, presentando la Chiesa in atteggiamento penitenziale. Autore di numerose pubblicazioni, sia prima che dopo la sua elezione, è stato un innovatore della comunicazione papale, in particolar modo in occasione della lettera scritta gli irlandesi dopo lo scandalo per pedofilia o con quella ai vescovi sul caso del vescovo lefebvriano negazionista Williamson. Primo Papa a sbarcare sui social con un profilo Twitter, ha sempre chiesto di rispettare ogni tipo di religione.