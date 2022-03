Prezzi dei carburanti alle stelle: nel Milanese benzina a quasi 5 euro al litro

Nemmeno i prezzi del petrolio in aumento per via dell'inflazione e della guerra in Ucraina bastano a giustificare il prezzo al quale un distributore di benzina del Milanese sta vendendo il carburante: quasi 5 euro al litro, precisamente 4,989. Una follia.

A denunciare il caso è Marco Ballarini, sindaco di Corbetta (Milano): "Mi avete segnalato in tanti questa situazione davvero inquietante per i nostri portafogli. Già fa rabbia vedere la benzina a 2 euro al litro, ma addirittura trovarla alla Esso sulla provinciale a 4,989 euro al litro è un incubo! Spero vivamente - scrive il primo cittadino che condivide anche due foto - sia stato un errore di programmazione, domani mattina (lunedì, ndr) chiederò immediatamente spiegazioni su quanto accaduto. Forse è rotto, anche perché dalle foto sembra sia stata manomessa la cassa. In ogni caso prestate attenzione, noi domani chiederemo spiegazioni. Speriamo non sia una premonizione".

Errore o meno, durante la giornata di domenica, per i molti cittadini che hanno fatto benzina nel distributore indicato il rincaro è stato applicato eccome: ogni litro di benzina è stato venduto a più del doppio del prezzo attuale di mercato, che oscilla attorno ai 2 euro.

