Il prezzo della benzina continua ad aumentare

Va ancora su il prezzo della benzina. Ora, giovedì 24 agosto, si attesta a 2,02 il prezzo medio self in autostrada, secondo l'aggiornamento quotidiano dell'osservatorio prezzi sui carburanti diffuso ogni mattina dal Mimit. Il rialzo è comunque quasi impercettibile, +1 millesimo rispetto a mercoledì. Fuori dalle autostrade, il prezzo medio più alto si registra in provincia di Bolzano, dove si pagano 1,985 euro per un litro di benzina.

Il prezzo medio in Lombardia

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.845 Benzina SELF 1.941 GPL SERVITO 0.663 Metano SERVITO 1.374

Il prezzo del carburante era tornato al centro dell'attenzione dopo un caso scoppiato lungo l'autostrada A8 Varese Milano: 2,722 euro al litro. A sollevare il caso era stata Assoutenti, che ha promesso di segnalare la vicenda alle fiamme gialle, denunciando il listino record praticato dal distributore Villoresi ovest. Il gestore dell'impianto aveva poi spiegato che la maggiorazione era dovuta a un contenzioso con il fornitore del carburante.