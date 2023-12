Beppe Sala cameriere per un giorno: il servizio alla mensa dei poveri

Anche per questo Natale il sindaco Beppe Sala non ha mancato il suo tradizionale impegno: servire il pranzo all’Opera San Francesco. In testa il cappello rosso da Babbo Natale e indosso il grembiule da cameriere dietro il bancone a riempire piatti con il sorriso stampato in faccia.

In piazzale Velasquez, alla mensa gestita dall’associazione, il primo cittadino di Milano per un giorno non fa il sindaco, ma accorre al servizio di poveri, persone sole e famiglie in difficoltà che tradizionalmente vengono accolti anche nel giorno dell’anno più complicato per molti.

Beppe Sala si è cimentato a servire lasagne, pollo, patate e dolciumi offerti da Sila Advanced Nutrition. Su Instagram, a corredo delle foto, il sindaco ha commentato: “Fra poco raggiungo la mia famiglia per il pranzo natalizio…ma la famiglia milanese è composita” e tagga Opera San Francesco.

Dal canto suo, anche il cardinal Del Pini, dopo aver celebrato la messa di Natale in Duomo, è andato a pranzo all'Opera Cardinal Ferrari per pranzare con le persone senza fissa dimora.