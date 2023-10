Perché il sindaco Sala si è "battuto" per avere moschee a Milano

"Io mi sono battuto per far sì che ci possano essere le moschee necessarie sul territorio di Milano e non quelle abusive perché così è più facile controllare cosa succede". È la ricetta del sindaco meneghino, Beppe Sala, per cercare di battere la paura terrorismo, ritornata in città dopo l'arresto di due uomini accusati di fare proselitismo per l'Isis, a cui avevano giurato fedeltà.

Intervenuto a "Giu la maschera" su Rai Radio 1 mercoledì mattina, il primo cittadino ha ammesso che quella del terrorismo "è una paura che ritorna" e "il punto va affrontato". Lo stesso inquilino di palazzo Marino ha poi fatto un appello all'unione: se "ci dividiamo - ha aggiunto parlando delle critiche del centrodestra sull'idea di realizzare una moschea a Milano - non funziona".

Il sindaco ha quindi detto di essere "contento dell'arresto di questi due personaggi" e ha confermato che dati "i tempi che corrono" c'è da "monitorare di più la situazione". Anche perché, ha concluso Sala, "il rischio di radicalizzazione c'è anche da noi".