Come sta Berlusconi, gli aggiornamenti di oggi: cauto ottimismo, ma ancora in terapia intensiva

L'ex premier Silvio Berlusconi resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio toraco vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è arrivato mercoledì scorso per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi, 12 aprile, è l'ottavo giorno di ricovero. La notte è stata "tranquilla", secondo quanto trapela.

Non è ancora stato reso noto se nel corso della giornata sarà diramato un bollettino medico. L'ultimo è stato diffuso lunedì. Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica del San Raffaele, e Fabio Ciceri, primario delle unità di ematologia e trapianto di midollo osseo e oncoematologia, in una nota avevano parlato di "progressivo e costante miglioramento", esprimendo "cauto ottimismo". Nonostante ciò il leader di Forza Italia resta in terapia intensiva e non si ipotizza il trasferimento.

Zangrillo martedì ha seccamente smentito le notizie circolate secondo cui l'ex premier si era alzato dal letto per sedersi in poltrona e fare esercizi respiratori. "Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri", ha tuonato rispondendo ai cronisti che chiedevano notizie sullo stato di salute di Berlusconi. "Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non può alzarsi e camminare - ha proseguito -. Noi siamo persone serie, tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake".

Nella giornata di martedì sono andati a fare visita a Berlusconi i figli Marina e Pier Silvio e il fratello Paolo. Mentre fuori dall'ospedale è comparso un altro striscione di sostegno al leader forzista. Nel manifesto, appeso a una cancellata di fronte al San Raffaele, si legge: "Forza Silvio. Sei il più grande dei presidenti mai avuti in questo Paese. Abbiamo ancora bisogno di te gigante. Tvb", firmato "F.G. Napoli". Diversi, nei giorni scorsi, gli ammiratori dell'ex premier arrivati da diverse parti d'Italia, tra cui il fedelissimo Macrì partito dalla Puglia solo per l'ex premier.