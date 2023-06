Berlusconi ci faceva scovare i clienti perfino in vacanza

"Una volta mi chiamò in piena notte mentre stavamo trasmettendo un incontro di pugilato a Las Vegas. 'Paolo, non sento il suono dei pugni. Puoi alzare il livello dell'audio ambientale?'. Al che chiamai il tecnico del suono negli Stati Uniti e gli chiesi di alzare l'audio. Lui mi rispose che non si poteva perché l'impianto era stato messo da Hbo e noi non potevamo toccarlo. Poco dopo il dottore mi richiamò e gli spiegai il problema. Lui disse: 'La prossima volta ce ne freghiamo di quello che fa Hbo e piazziamo il nostro impianto'"

Il contenuto è riservato agli abbonati.