Berlusconi e Mariani assolti a Siena nella 'costola' del Ruby Ter

Silvio Berlusconi è stato assolto a Siena nella 'costola' del processo Ruby Ter in cui era imputato per corruzione in atti giudiziari. Con lui assolto anche Danilo Mariani, il musicista spesso ad Arcore. Secondo l'accusa, l'ex presidente del consiglio avrebbe elargito denaro a Mariani per fargli dichiarare il falso circa lo svolgimento delle cene con le giovani ragazze tra cui Karima, soprannominata Ruby, minorenne all'epoca dei fatti, da cui prende il nome il processo stesso. Il pm Valentina Magnini aveva chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per entrambi gli imputati.

Si tratta, come detto, di una 'costola' del processo principale che si sta svolgendo a Milano. E proprio in vista di quel procedimento, ancora in corso, i legali di Berlusconi sono moderatamente soddisfatti: non è scontato che l'esito sia uguale ma, dato l'identico impianto accusatorio, ora c'è ottimismo nello staff legale del cavaliere.

Mariani, già condannato a due anni per falsa testimonianza, durante il processo principale sul caso Ruby aveva raccontato tra l'altro che non vi erano stati contatti fisici tra Berlusconi e le ragazze, che i barman erano sempre presenti durante le cene e i dopocena nel locale discoteca della villa di Arcore e che l'ex premier rimaneva seduto a parlare con gli ospiti. Secondo le indagini avrebbe ricevuto circa 170 mila euro in tre anni dall'entourage di Berlusconi, ufficialmente come rimborso spese. I giudici senesi non hanno evidentemente ravvisato che quelle elargizioni fossero connesse alla falsa testimonianza resa in aula anni fa.

Intanto le reazioni politiche non si sono fatte attendere: "Chi lo conosce non ha mai dubitato della sua innocenza", ha scritto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, parlando di "fango" sull'ex premier. E il segretario della Lega Matteo Salvini ha affermato di avere telefonato a Berlusconi per fargli i complimenti, aggiungendo che "non è possibile avere processi che durano fino a vent'anni".