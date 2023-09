Il Belvedere di palazzo Lombardia sarà intitolato a Silvio Berlusconi

Sarà intitolato a Silvio Berlusconi il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia. La cerimonia avverrà venerdì 29 settembre, il giorno dopo il compleanno dell'ex presidente del consiglio scomparso lo scorso 12 giugno.

L'iniziativa era stata annunciata dal governatore Attilio Fontana nei giorni successi alla scomparsa dell'ex patron di Mediaset. Contrarie, invece, le forze di minoranza del consiglio regionale. "Credo che i luoghi di tutti, della collettività, luoghi istituzionali, debbano essere intitolati a persone che hanno unito e che uniscono, Silvio Berlusconi ha diviso molto", aveva precisato il capogruppo del Pd in Regione, Pierfrancesco Majorino.

Non era la sola idea. Nelle ore successive alla morte di Berlusconi l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, aveva detto che avrebbe voluto intitolare al defunto ex premier l'aeroporto di Milano. In questo caso la decisione spetterebbe a Sea (società del comune di Milano), ma proprio il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, aveva precisato che per il momento il comune smetterà di intitolare vie, piazze e strade a persone scomparse da meno di 10 anni. Niente deroghe alla legge Italiana, dunque.